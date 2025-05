Darts: Auftaktsieg! Hopp macht Kracherduell klar

Das European-Tour-Turnier startete am Freitagnachmittag mit der Partie zwischen Pietreczko und Karel Sedlacek. Dabei behielt „Pikachu“ die Oberhand und setzte sich souverän mit 6:1 in Legs gegen den Tschechen durch.

Darts: Hopp gegen Topstar gefordert

Nun wartet auf Hopp am Samstag eine große Herausforderung: In der zweiten Runde trifft er am Nachmittag auf Topstar Jonny Clayton. Der Waliser rangiert in der Order of Merit aktuell auf Platz sechs. Pietreczko ist am Abend gegen Josh Rock gefordert.