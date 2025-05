Darts: Kurioser Fail von Pietreczko - "Was hat er denn da gemacht?"

Ricardo Pietreczko hat bei den European Darts Open mit 6:2 in Legs gegen Moritz Bohrmann gewonnen und ist nach einem kuriosen Fauxpas letzten Endes doch noch souverän in die zweite Runde eingezogen.

Im zweiten Leg beging „Pikachu“ allerdings einen seltenen Rechenfehler. Bei 63 Punkten Rest warf Pietreczko 60 Punkte (Single-13, Doppel-18 und Single-11) und stellte sich so drei Punkte Rest.

3 Punkte Rest: „Was hat er denn da gemacht?“

„Ups! Das ist komplett schiefgegangen. Was hat er denn da gemacht?“, wunderte sich DAZN -Kommentator Adrian Geiler. Auch Pietreczko war sichtlich irritiert, als er seinen Fauxpas bemerkte.

Darts: Erst Rechenfehler, dann auch noch das

„Jetzt trinkt er auch noch aus dem falschen Glas. Alles ein bisschen durcheinander gerade“, merkte Geiler an.

Die deutsche Nummer zwei entschuldigte sich bei seinem Landsmann, musste schmunzeln, schnappte sich das richtige Glas und checkte dann in der nächsten Aufnahme die drei Punkte Rest und stellte damit auf 2:0.

European Darts Open: Pietreczko gegen Schindler gefordert

In Runde zwei sollte er so etwas aber dringend vermeiden. Dort kommt es nämlich zum nächsten deutschen Duell: diesmal mit Deutschlands Nummer 1 Martin Schindler, der in der ersten Runde ein Freilos hatte.