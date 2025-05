Dutch Darts Championship Finaltag mit Schindler und Springer heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Darts -Stars machen auf der European Tour Halt in den Niederlanden. Bei der Dutch Darts Championship treten die besten Darts-Spieler in Rosmalen an - und gleich drei Deutsche haben noch Titelchancen.

Am Sonntag stehen die Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals und das Finale an. Mit Martin Schindler und Niko Springer treffen zwei Deutsche am Nachmittag im direkten Duell aufeinander. Für Ricardo Pietreczko geht es wenig später gegen Daryl Gurney weiter. Am Samstag schied mit Max Hopp der vierte deutsche Profi aus.