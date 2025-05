"Er ist einfach nicht mein Fall": Topstar bewertet deutschen Caller

Darts: Deutscher Newcomer sorgt für Aufsehen

Der 24 Jahre alte Engerer sorgte zuletzt mit seinem einzigartigen Stil, die 180 zu callen, vor allem in den sozialen Medien für Aufsehen. Wie er in einem Interview mit dem Portal dartsnews.de verriet, nahm er in seiner Schulzeit Gesangsunterricht und trat in Chören auf.