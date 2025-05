Premier League Darts: 9-Darter! Price sorgt für Ekstase

Darts-Star Gerwyn Price spielt in der Premier League das perfekte Leg. Für den Waliser ist es nicht der erste in dieser Saison.

Spektakel pur von Gerwyn Price! Der Darts-Star hat am 15. Spieltag der Premier League (Hier geht‘s zum Livestream) einen 9-Darter geworfen.

Beim Stand von 3:5 gegen Stephen Bunting warf der Waliser zwei 180er in Folge und stand bei 141 Punkten Rest. Price wählte dann nicht wie üblich den Weg über die Triple-20, sondern über die Triple-19.

„Was für ein geiler Typ!“

Erst dann traf er die T20, um das perfekte Leg mit der Doppel-12 zu vollenden. Die Zuschauer in Aberdeen rasteten aus, die Bierbecher flogen durch die Halle.

Price bereits für die Playoffs qualifiziert

Für Price war es der bereits zweite 9-Darter in der laufenden Premier-League-Saison. Für ihn war es der fünfte in der Darts-Liga sowie der siebte vor TV-Kameras.

Letztlich führte ihn das perfekte Leg jedoch nicht zum Sieg, denn Bunting gewann am Ende die Partie mit 6:4. Für Price ist dies aber verkraftbar, denn zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison war er bereits für den Playoff-Abend am 29. Mai in London qualifiziert.