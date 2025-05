Premier League Darts live: 13. Spieltag mit van Gerwen im Free-TV, Livestream & Ticker

In der Premier League geht es auch heute wieder rund. Kann Michael van Gerwen wichtige Punkte einfahren? SPORT1 zeigt alle Spiele live im Free-TV und im Stream.

In der Premier League geht es auch heute wieder rund. Kann Michael van Gerwen wichtige Punkte einfahren? SPORT1 zeigt alle Spiele live im Free-TV und im Stream.

Darts-Action live auf SPORT1 : in der Premier League steht der 13. Spieltag auf dem Programm. In Birmingham kommen die Superstars zusammen und kämpfen um wichtige Punkte. Der Fokus liegt dabei unter anderem auf einem Niederländer.

Nach zwölf Spieltagen steht Michael van Gerwen noch ohne Abendsieg in der Premier League da. Siebenmal kam er ins Halbfinale und nur ein einziges Mal ins Endspiel – das ergibt bis dato 17 Punkte und ein Rang außerhalb der Playoffplätze.

Premier League Darts: So können Sie den 13. Spieltag live verfolgen:

In Birmingham trifft der Niederländer in seiner ersten Runde auf Rob Cross, der ebenfalls noch keinen Tagessieg einfahren konnte und hinter MvG in der Tabelle steht.