Riesige Darts-Sensation in Leverkusen

Bei den European Darts Open in Leverkusen sorgt ein Schwede weiter für Furore. Der zweite Ex-Weltmeister muss dran glauben.

Bei den European Darts Open in Leverkusen sorgt ein Schwede weiter für Furore. Der zweite Ex-Weltmeister muss dran glauben.

Der Außenseiter fertigte Michael Smith in der zweiten Runde des European-Tour-Events in Leverkusen mit 6:1 in Legs ab. Er spielte dabei einen phänomenalen Drei-Dart-Average von 106 Punkten.