Darts: Aspinall verdrängt Schindler durch Turniersieg in Leverkusen

SPORT1 01.06.2025 • 23:14 Uhr Nathan Aspinall jubelt in Leverkusen und zieht durch den Turniersieg in der European Order of Merit an Martin Schindler vorbei.

Nathan Aspinall hat die European Darts Open in Leverkusen gewonnen. Der Engländer setzte sich in einem eng umkämpften Endspiel mit 8:6 in Legs gegen Damon Heta durch. Für den 33-Jährigen gab es für seinen Triumph beim achten Event der European Tour 30.000 Pfund Preisgeld.

Aspinall war Heta im Scoring über weite Strecken des Matches überlegen und warf sieben Mal die 180, bei den Checkouts war Heta allerdings treffsicherer (50 Prozent vs. 31 Prozent). Der Australier warf im fünften Leg unter anderem ein 140er Checkout.

Als am Ende beide mit den Nerven kämpfen, war Aspinall letztlich präziser. Er schloss die Partie mit einem Drei-Dart-Average von 100,43 Punkten ab, Heta landete bei 97,17.

Aspinall verdrängt Schindler von der Spitze

In der European Tour Order of Merit ist Aspinall durch den Turniersieg am bisherigen Führenden Martin Schindler vorbeigezogen.

„The Asp“ steht mit nun zwei Turniersiegen bei 72.000 Pfund. Schindler, der in Leverkusen in Runde zwei an Ricardo Pietreczko gescheitert war, steht als Zweiter nun bei 58.500 Pfund.