Darts in Leverkusen mit Pikachu heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Am Sonntag wird der Sieger der European Darts Open in Leverkusen gekürt. Beim Halt der European Tour ist mit Ricardo Pietreczko am Finaltag nur noch ein Deutscher im Rennen um den Turniersieg.

European Darts Open heute live im Stream und Ticker verfolgen

In Niko Springer scheiterte ein weiterer Deutscher haarscharf. Der Shootingstar musste sich in der zweiten Runde der European Darts Open in Leverkusen Chris Dobey mit 5:6 in Legs geschlagen geben.