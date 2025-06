Darts-Legende: Er warf den allerersten 9-Darter im TV!

Johannes Behm 05.06.2025 • 15:50 Uhr Ein 9-Darter vor laufenden TV-Kameras wird auch heute noch als Kunststück gefeiert. Der „Nine Dart Man“ machte es vor - und musste im Anschluss viel zu früh gehen.

Über einen würdigen Spitznamen musste sich Shaun Greatbatch nach dem 3. Februar 2002 nie wieder Gedanken machen. Auch nach seinem Tod, der sich am 5. Juni 2025 zum dritten Mal jährt, bleibt der legendäre „Nine Dart Man“ unvergessen.

Der Engländer war schlichtweg der Erste, dem das perfekte Spiel live vor laufenden Kameras gelang. Beim Finale der Dutch Open gegen Steve Coote warf Greatbatch den ersten 9-Darter der Darts-Geschichte während einer Live-Übertragung im Fernsehen. Danach war er entweder als „Nine Dart Man“ oder schlicht als „9-Dart“ bekannt.

„Dieser Neun-Darter hat wahrscheinlich meine gesamte Dartskarriere verändert“, blickte Greatbatch 2016 auf das Schlüsselereignis seiner Laufbahn zurück. „Dadurch bekam ich Auftritte, Präsentationen, ich habe Werbung für Darts gemacht. Ich war eine gefragte Person in Holland.“

Darts-Legende: Stargast am Amsterdamer Flughafen

Die Niederländer waren es auch, die ihm den Spitznamen „9-Dart“ gaben, schließlich gelang ihm das Kunststück bei den Dutch Open - die er übrigens auch gewann, wenngleich das ob seines Kunststücks in den Hintergrund rückte. „Wenn ich durch den Flughafen in Amsterdam ging, riefen die Leute ‚9-Dart‘“, erinnerte sich Greatbatch später, der in den kommenden Jahren seine größten Erfolge feiern sollte.

Bei der Darts-WM der BDO schaffte er es 2006 bis ins Halbfinale, nach den Dutch Open gewann er zweimal die Swedish Open (2004; 2007) und auch die Denmark Open (2005). Zudem gewann er zweimal die England National Championship (2006 und 2007).

Doch die Erfolgsgeschichte nahm eine abrupte Wendung: 2008 wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert. „Niederschmetternd“ sei die Diagnose gewesen, doch sie sollte noch nicht das Ende der Darts-Karriere des „Nine Dart Man“ bedeuten.

Das emotionale Comeback des „Nine Dart Mans“

Anfang 2009 kam Greatbatch zurück. Inzwischen waren ihm durch die Therapie bereits jegliche Haare ausgefallen, zudem hatte er knapp 13 Kilogramm an Gewicht verloren. In der ersten Runde der Darts-WM in Lakeside (BDO) war deswegen auch sofort wieder Endstation.

Nach der Niederlage gegen John Walton in der ersten Runde verließ der „Nine Dart Man“ die Bühne unter einem Spalier aus Darts-Profis, Offiziellen und Schiedsrichtern.

„Ich habe 18 Monate verloren, und das Spiel ist weitergegangen. Ich glaubte nicht, dass ich die Energie oder die Begeisterung hatte, um zu kämpfen und wieder aufzuholen. Diese Top-Dartspieler machen nichts anderes. Es gab so viel, was ich noch tun wollte“, sagte Greatbatch rückblickend.

Neue Laufbahn auf dem Bau

Im Anschluss an seine Dartskarriere arbeitete der „Nine Dart Man“ für ein Bauunternehmen. „Ich bin jetzt qualifiziert, jede Baustelle im Land zu leiten. Es ist seltsam, wie sich dein Leben verändert“, erklärte Greatbatch 2016.

Doch der Krebs verfolgte die Darts-Legende auch nach der aktiven Profi-Laufbahn. 14 Jahre nach der Diagnose musste sich „9-Dart“ schließlich geschlagen geben. Seine Familie gab 2022 sein Ableben in den sozialen Netzwerken bekannt.

