Darts-Superstar bricht Schweigen nach Liebes-Aus!

Johannes Behm 25.06.2025 • 15:22 Uhr Er ist zurück! Michael van Gerwen kehrt nach seinem Liebes-Aus auf die Darts-Bühne zurück und ist voller Vorfreude.

Michael van Gerwen hat erstmals seit der Verkündung über sein Beziehungs-Aus gesprochen - und sich voller Vorfreude über sein anstehendes Darts-Comeback bei den US Darts Masters gezeigt.

„Alles ist jetzt unter Kontrolle“, sagte der dreimalige Weltmeister vor seiner Rückkehr auf die Darts-Bühne. Der Niederländer nimmt am Wochenende am World Series Event im New Yorker Madison Square Garden teil.

Nach der Bekanntgabe der Trennung von Frau Daphne Ende Mai hatte sich MvG zunächst von Events zurückgezogen und deswegen Players Championship Events sowie die Team-WM verpasst.

van Gerwen: „Ich habe wieder den Kopf frei“

„Ich habe wieder den Kopf frei, um an die Oche (Abwurflinie, Anm. d. Red.) zurückzukehren", kündigte der 36-Jährige an und zeigte bereits Vorfreude. „Darts auf höchstem Niveau ist das, was ich am liebsten mache.“

Er könne trotz der „ereignisreichen Zeit“ nicht in der „Vergangenheit verharren“ und müsse „weitermachen“. „Ich muss wieder arbeiten und wieder Freude an dem finden, was ich tue“, fasste van Gerwen zusammen.

Auf seinen Accounts in den sozialen Medien postete er einige Bilder von sich und seinen Kindern und schrieb dazu: „Auf dem Weg nach New York! Bereit, nach einer schönen Zeit mit den Kindern wieder an die Arbeit zu gehen.“