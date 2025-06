World Cup of Darts: Schindler und Pietreczko gelingt Auftaktsieg

Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ist erfolgreich in die Team-WM in Frankfurt gestartet. „The Wall“ und „Pikachu“ besiegten in ihrem Auftaktmatch Portugal glanzlos mit 4:2 und verschafften sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale. Zweiter Gruppengegner des deutschen Duos ist Singapur, der Gruppensieger zieht beim World Cup of Darts in die Runde der letzten 16 ein.