Darts: Baltic Sea Darts 2025 Darts-Elite um Humphries trifft sich in Kiel

So sehen Sie die Baltic Sea Darts Open am Freitag & Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr live:

Gespielt wird wie gewohnt auf der Bühne der Wunderino Arena. Die erste Runde beginnt am Freitagmittag, ab Samstag (12. Juli) steigen dann auch die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Der Finaltag am Sonntag startet um 13 Uhr mit der dritten Runde, gefolgt von Viertelfinale, Halbfinale und dem großen Finale.

Der Spielmodus reicht von „Best of 11 Legs“ bis hin zu einem „Best of 15 Legs“ im Finale. Hochspannung ist also garantiert – nicht zuletzt dank der einzigartigen Atmosphäre, für die die Fans an der Ostsee längst bekannt sind.