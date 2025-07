Darts heute live: World Matchplay mit Luke Humphries im TV, Stream & Ticker

Der Darts-Kalender hat ab Samstag ein echtes Highlight parat: Die Superstars kämpfen beim World Matchplay um einen der wichtigsten Titel des Jahres. Los geht es am Samstag um 20.15 Uhr .

So können Sie das World Matchplay live verfolgen:

Das World Matchplay ist nicht nur ein Turnier mit großer Tradition - es wird seit 1994 ausgetragen - sondern hat auch eine Besonderheit zu bieten: So muss eine Partie mit einem Vorsprung von zwei Legs gewonnen werden. Allerdings wird das Match maximal um fünf Legs verlängert.

Qualifiziert sind für das World Matchplay die Top 16 der Order of Merit sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die große Order of Merit qualifiziert sind.