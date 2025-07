Darts: Michael Smith kassiert bittere Pleite mit Folgen

Michael Smith kassiert bei der Player Championship den nächsten herben Dämpfer. Der Bully Boy verliert einen Tag nach seiner Pleite gegen Kim Huybrechts erneut in Runde eins. Eine Pleite mit bitteren Folgen.

Michael Smith kassiert bei der Player Championship den nächsten herben Dämpfer. Der Bully Boy verliert einen Tag nach seiner Pleite gegen Kim Huybrechts erneut in Runde eins. Eine Pleite mit bitteren Folgen.

Darts -Star Michael Smith hat einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Weltmeister aus dem Jahr 2023 blamierte sich bei der PDC Players Championship 21 in Leicester bereits in der ersten Runde.

Der Bully Boy unterlag völlig überraschend dem Franzosen Thibault Tricole mit 4:6. Zwar konnte sich Smith nach einem 2:4-Rückstand und drei verlorenen Legs in Serie nochmal herankämpfen, jedoch blieb Tricole im entscheidenden Moment cool.

Der 34 Jahre alte Engländer präsentierte sich hingegen äußerst unbeständig und verzeichnete beispielsweise in den Legs vier und acht mit Averages von 65,5 und 61,33 ziemliche Einbrüche, die sein Gegner zu nutzen wusste.

Bereits am Vortag hatte Smith bei der PDC Players Championship 20 gegen den Belgier Kim Huybrechts sein Erstrunden-Spiel verloren - nun der erneute Dämpfer.

Smith fehlt beim World Matchplay

Dort starten nur die Top-16 der Order of Merit . Smith liegt lediglich an der 21. Position und kann sich nicht mehr ins Feld arbeiten, da der 9. Juli den Stichtag markiert.

Für Smith ist die Nichtteilnahme ein weiterer Rückschlag. Der Engländer war bereits bei der WM 2025 in Runde eins an Kevin Doets gescheitert. Auch im Anschluss zeigte der Bully Boy unbeständige Leistungen und konnte nicht an seine alten Erfolge anknüpfen.