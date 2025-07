Der Absturz eines Darts-Superstars - "Wie eine wandelnde Leiche!"

Sportliche Rückschläge, die Trennung von Frau Daphne , eine Auszeit und ungewohnt viele Niederlagen – für Michael van Gerwen war das Jahr 2025 bislang extrem schwierig. Der 36-Jährige steckt seit Monaten in einer schweren Krise. Nun schlägt Vincent van der Voort, ein enger Freund und Weggefährte, Alarm.

„Früher sprühte er vor Energie, war wie ein Flummi. Heute ist das völlig anders. Wenn er langsam auf die Bühne schlurft und ohne jegliche Präsenz wirkt, weiß ich oft schon, was kommt”, sagte van der Voort im Podcast „Darts Draait Door“.

Große Sorgen um Darts-Superstar

Der dreimalige Darts-Weltmeister bestritt in den vergangenen sechs Wochen lediglich vier Spiele auf Topniveau. Zuletzt sorgte auch van Gerwens kurzfristige Absage für das European-Tour-Event in Kiel für Diskussionen über seine aktuelle Form. Wie van der Voort betonte, sei dieser Rückzug aber kein Zufall gewesen.

World Matchplay: Wie schlägt sich van Gerwen in Blackpool?

„Nach den World-Series-Events in New York und Polen haben wir viel miteinander gesprochen. Diese Turniere waren eine echte Enttäuschung und einfach ziemlich schlecht. Die Frage war dann, ob er einfach weiter blind antritt und spielt“, schilderte van der Voort. „Wir haben dann entschieden, dass Training und eine Pause wichtiger sind als die Teilnahme an einem weiteren Event.“