Darts: World Matchplay mit Cross und Wright live im TV, Stream & Ticker

Beim World Matchplay kämpfen die Stars um den Einzug in die zweite Runde. Bei der heutigen Nachmittagssession sind zwei Ex-Weltmeister am Start.

Tag zwei beim World Matchplay: Am Sonntagnachmittag greifen einige namhafte Stars ins Geschehen ein. So treten unter anderem die Ex-Weltmeister Peter Wright und Rob Cross ans Board.

Los geht es in Blackpool mit dem ersten Match des Tages um 14.15 Uhr.

So können Sie das World Matchplay live verfolgen:

In Spiel drei stehen Wright und Jermaine Wattimena gegenüber. Im letzten Duell der Nachmittagssession kämpft Dave Chisnall gegen Mike De Decker um den Einzug in die nächste Runde. (World Matchplay: Spielplan im Überblick)

Qualifiziert sind für das World Matchplay die Top 16 der Order of Merit sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die große Order of Merit qualifiziert sind.