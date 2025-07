Darts: World Matchplay mit Littler heute live im TV, Stream und Ticker

Beim World Matchplay in Blackpool stehen die weiteren Viertelfinals an. Auch Luke Littler ist gefordert.

Beim World Matchplay in Blackpool stehen die weiteren Viertelfinals an. Auch Luke Littler ist gefordert.

Beim World Matchplay in Blackpool kommt es am Freitag zu den beiden weiteren Viertelfinals des Turniers.

Zunächst ist Weltmeister Luke Littler gegen Andrew Gilding gefordert. Anschließend tritt Josh Rock gegen Gerwyn Price an.

So können Sie das World Matchplay heute live verfolgen:

Bereits am Donnerstag setzten sich James Wade und Jonny Clayton in ihren Viertelfinals durch. Gian van Veen und Stephen Bunting verpassten wiederum das Halbfinale.

Im Viertelfinale benötigt der Sieger einer Partie nun 16 Gewinnlegs, nach elf in der Runde zuvor.

Darts: Die Partien heute in der Übersicht

Qualifiziert sind die Top 16 der Order of Merit sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die große Order of Merit qualifiziert sind.