Darts: World Matchplay mit Martin Schindler live im TV, Stream, Ticker

Es ist ein Kracher zum Start: Clayton ist die Nummer fünf der PDC Order of Merit. Die Partie ist für 21.15 Uhr angesetzt, es ist die zweite der Abendsession.

So können Sie das World Matchplay live verfolgen:

Luke Littler will sich gegen Ryan Searle durchsetzen, zum Abschluss misst sich Stephen Bunting mit Ryan Joyce. (World Matchplay: Spielplan im Überblick)

Qualifiziert sind für das World Matchplay die Top 16 der Order of Merit sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die große Order of Merit qualifiziert sind.