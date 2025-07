Spektakuläres Finish: Price triumphiert in Polen

Mit einem spektakulären Finish gewinnt Gerwyn Price das Poland Darts Masters. Der Waliser setzt sich in einem engen Finale gegen Stephen Bunting durch.

Gerwyn Price hat beim Poland Darts Masters seinen ersten Sieg der diesjährigen World Series of Darts gefeiert. In Gliwice setzte sich der „Iceman“ im Finale mit 8:7 in Legs gegen Stephen Bunting durch.