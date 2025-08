Charity-Event: Promis und Fans pokern um den guten Zweck

Benjamin Zügner 03.08.2025 • 19:48 Uhr Zahlreiche Prominente aus der Sport- und Fernsehwelt pokerten am Samstag mit Darts-Fans um den guten Zweck. So gut kam das Charity-Event an.

Am Samstag trafen sich zahlreiche Prominente aus der Sport- und Fernsehwelt auf Einladung der PDC Europe im Munich Business & Drivers Club zu einem Charity-Poker-Event.

Mit dabei: nicht nur SPORT1-Experte Max Hopp oder die „Queen of the Palace“ Fallon Sherrock, sondern auch unter anderem TV-Moderatorin Jana Wosnitza und Football-Experte Jan Stecker.

Die einen hatten mehr Poker-Erfahrung, die anderen gar keine. Als Erstes raus: SPORT1-Dartskommentator Basti Schwele, der das Ganze gelassen mit einem Augenzwinkern nahm.

Dennoch kaum verwunderlich, dass er den Eishockey-Puck und die Pfeile künftig wohl eher nicht mehr gegen Poker-Karten eintauscht. „Ich bin nicht so der Poker-Freak, ich habe hier zum ersten Mal überhaupt ein Turnier gespielt, aber es hatte ein bisschen Family-Feeling, was die Leute hier erwarten durften, und so soll es sein, Darts ist ja auch Family.“

Promis, Pokern und Wine Tasting

Doch wie kam es überhaupt zu einem Event, bei dem Darts-Fans sich für 180 Euro Startgeld an einen Tisch mit TV- und Sportpersönlichkeiten setzten und für den guten Zweck pokerten?

Philipp Brzezinski, der Master of Ceremonies der PDC Europe, erklärte die zweite Auflage nach der Premiere im Europa Park Rust so: „Ich habe mit einigen Teilnehmern gesprochen, die auch im vergangenen Jahr schon dabei waren – so schlecht kann das Event also nicht gewesen sein – und Ihnen gefällt es auch in diesem Jahr ausgesprochen gut. Wenn wir dann noch etwas für den guten Zweck tun können, umso besser!“

Die PDC Europe hat neben dem Main Event auch zahlreiche reizvolle Side-Events auf die Beine gestellt – darunter ein exklusives Wine Tasting mit Weinprinzessin Katharina Gräff im hauseigenen Weinkeller oder eine Darts Masterclass mit dem „Maximiser“ Max Hopp.

Die internationalen Gäste zeigten sich begeistert – auch, wenn es am Tisch nicht immer rund lief. „Ich glaube ich spiele zu aggressiv, ich will einfach spielen. Jeder am Tisch hat mir gesagt: ‚Rette deine Chips‘, aber nein, ich gehe All-In“, scherzte Fallon Sherrock, die für die Darts-Fans zudem ein gern gesehener Fotogast war.

„Nachdem es meine erste Poker-Erfahrung war, haben mir die Leute sehr geholfen, alle waren unfassbar freundlich. Als ich aber dann gespielt habe, kamen die Fragen auf: ‚Bluffst du?‘“, die einzige Antwort der 31-Jährigen: „Du findest es raus, nicht?“, mit einem Augenzwinkern.

Ablenkung von Darts-Stress

Auch Rob Owen nahm das Pokerturnier als Ablenkung: „Es war fantastisch, die Leute an den Tischen und die Gastfreundlichkeit, es hat sehr viel Spaß gemacht – und ich würde es gerne wieder machen. So bekomme ich auch den Kopf ein bisschen frei vom Darts.“

Doch nicht alle konnten den Dartsport ganz hinten anstellen. SPORT1-Experte Max Hopp: „Ich habe am Anfang schon gescherzt: ‚Mehr Geld als in der Order of Merit.‘ Aber am Ende machen wir das für einen guten Zweck, das ist unheimlich wichtig. Ich finde, gerade wir als Darts-Profis haben da eine Verpflichtung. Sofern wir Leute mit ein paar Pfeilen und ein paar Sprüchen unterhalten und animieren können, etwas für einen guten Zweck zu tun, dann sollten wir das auch machen.“

35.000 Euro spendete die PDC Europe letztlich an die Stiftung Laureus Sport for Good und den Förderverein Inklusion e.V.