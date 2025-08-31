Darts: Bittere Niederlagen für Schindler und Weber

SPORT1 31.08.2025 • 15:09 Uhr Martin Schindler und Leon Weber waren die beiden verbliebenden deutschen Spieler bei der Flanders Darts Trophy. Im Achtelfinale ist für beide Schluss.

Doppeltes Ausscheiden bei der Flanders Darts Trophy. Sowohl Leon Weber als auch Martin Schindler haben ihr Achtelfinale in Antwerpen verloren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die deutsche Nummer eins unterlag dem Niederländer Gian van Veen mit 3:6. Nachdem Schindler sich das erste Leg im Spiel per Break sichern konnte, verlor er drei Stück in Folge.

Der Deutsche kämpfte sich zurück und glich bei eigenem Anwurf zum 3:3 aus. Doch der Niederländer ließ eine Aufholjagd nicht zu, denn er gewann erneut drei Legs in Folge und entschied damit das Duell.

Weber kann Chancen nicht nutzen

Ein bitteres Achtelfinale erlebte auch Weber. Der Youngster, der überraschend den Finaltag erreichte, verlor gegen James Wade mit 2:6. Zwar ging Weber als Underdog in die Partie, doch Wade konnte nicht annähernd an sein gewohntes Niveau herankommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Engländer spielte nur einen 90er-Average und benötigte in fünf von sechs seiner gewonnenen Legs mindestens 17 Darts. Lediglich einmal spielte die Nummer fünf der Welt einen 12-Darter.