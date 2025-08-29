Darts: Flanders Darts Trophy mit Pikachu heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 29.08.2025 • 10:00 Uhr Die European Tour wird in Antwerpen mit der Flanders Darts Trophy fortgesetzt. Gleich vier deutsche Spieler gehen an den Start.

Die PDC European Tour kehrt aus ihrer Sommerpause zurück: Vom 29. bis 31. August wird in Antwerpen die Flanders Darts Trophy 2025 ausgetragen.

Neben Titelverteidiger Dave Chisnall sind mit Martin Schindler, Leon Weber, Lukas Wenig und Ricardo Pietreczko gleich vier deutsche Spieler am Start. Letztgenannter musste sich im vergangenen Jahr im Finale mit 6:8 dem Engländer geschlagen geben.

So können Sie die Flanders Darts Trophy heute live verfolgen:

TV : -

: - Livestream: DAZN

Insgesamt kämpfen 48 Spieler um die Flanders Darts Trophy. Luke Humphries, Nathan Aspinall und Gary Anderson sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab, dafür rückten Krzysztof Ratajski, Dylan Slevin und Wenig nach.

Der Freitag umfasst 16 Spiele, die auf zwei Sessions unterteilt sind. Die Top 16 der Weltrangliste steigt erst am Samstag in der zweiten Runde ein.

Darts: Wer gewinnt die 30.000 Pfund?

Bis einschließlich des Viertelfinals werden alle Spiele im Modus „Best-of-11-Legs“ gespielt. Im Halbfinale heißt es dann „Best-of-13 Legs“ und im Endspiel wird dann „Best-of-15-Legs“ gespielt.

An Preisgeld schüttet die PDC insgesamt 175.000 Pfund aus. Der Turniersieger bekommt 30.000 Pfund, während der unterlegene Finalist mit 12.000 Pfund nach Hause geht.

Flanders Darts Trophy 2025 - Spielplan am Freitag:

Freitag, ab 13 Uhr

Jermaine Wattimena – Leon Weber

Dylan Slevin – Francois Schweyen

Luke Woodhouse – Johan Engström

Lukas Wenig – Kim Huybrechts

– Kim Huybrechts Krzystof Ratajski – Steve Lennon

Cameron Menzies – Christian Kist

Andrew Gilding – Mensur Suljovic

Gian van Veen – Adam Gawlas

Freitag, ab 19 Uhr