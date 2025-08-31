Flanders Darts Trophy: Achtelfinale mit Schindler und Weber heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 31.08.2025 • 10:00 Uhr Die European Tour stationiert in Antwerpen, wo die Flanders Darts Trophy stattfindet. Reiten Leon Weber und Martin Schindler weiter auf der Erfolgswelle? Hier verfolgen Sie die European Tour heute LIVE.

Nach der Sommerpause fliegen die Pfeile auf der PDC European Tour wieder. Im belgischen Antwerpen steht vom 29. bis 31. August die Flanders Darts Trophy 2025 auf dem Programm.

Am finalen Turniertag dürfen die Fans auf weitere deutsche Erfolge hoffen. Am Samstag sorgte der erst 22 Jahre alte Leon Weber für die große Überraschung, indem er Titelverteidiger Dave Chisnall rauswarf (6:4 in Legs) und erstmals ein Achtelfinale auf der European Tour erreichte.

Abends schaffe dann auch Martin Schindler den Einzug ins Achtelfinale, weil er Mike De Decker mit mit 6:3 in Legs besiegte. Schindler trifft am Sonntag auf Gian van Veen (14.30 Uhr), der am Samstag überraschend seinen Landsmann Michael van Gerwen rausgeworfen hatte. Weber spielt im Match zuvor gegen James Wade (14 Uhr).

So können Sie die Flanders Darts Trophy heute live verfolgen:

TV : -

: - Livestream: DAZN

Die Flanders Darts Trophy findet ohne Luke Humphries, Nathan Aspinall und Gary Anderson statt statt, die ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt haben. Ansonsten sind die Top-Stars um Luke Littler und Michael van Gerwen geschlossen vertreten.

Darts: Weber möchte Schwung nach Sensations-Coup mitnehmen

Mit seinem 6:4-Sieg konnte Leon Weber als Weltranglisten-117. seinen um 104 Ränge besser positionierten Gegner, Dave Chisnall, ordentlich schocken. Der 44 Jahre alte Engländer kam überhaupt nicht in die Partie, was der effiziente Deutsche zu nutzen wusste und mit 2:0 und 4:1 in Führung gehen konnte.

Im Anschluss trumpfte Chisnall mit zwei 12-Darter auf, jedoch blieb Weber cool und traf letztlich seinen ersten Matchdart auf Tops.

Auch im Achtelfinale vertreten wird der Österreicher Mensur Suljovic sein, der erstmals nach rund dreieinhalb Jahren wider ein solches auf der European Tour erreicht hat. Nach seinem 6:5 gegen Rob Cross trifft Suljovic nun auf Luke Woodhouse.

Darts: Wer gewinnt die 30.000 Pfund?

Die PDC schüttet insgesamt ein Preisgeld in Höhe von 175.000 Pfund aus. 30.000 Pfund davon gehen an den Turniersieger, wohingegen sich der unterlegene Finalist immerhin mit 12.000 Pfund trösten kann.

Bis einschließlich des Viertelfinals gilt der Modus „Best-of-11-Legs“ gespielt. Im Halbfinale wird auf „Best-of-13 Legs“ erhöht, ehe im Finale „Best-of-15-Legs“ gespielt wird.

Flanders Darts Trophy 2025 - Spielplan am Sonntag:

Sonntag, Achtelfinals ab 13 Uhr:

13.00 Uhr: Mensur Suljovic - Luke Woodhouse

13.30 Uhr: Stephen Bunting - Josh Rock

14.00 Uhr: James Wade - Leon Weber

14.30 Uhr: Gian van Veen - Martin Schindler

15.00 Uhr: Krzysztof Ratajski - Daryl Gurney

15.30 Uhr: Mario Vandenbogaerde - Danny Noppert

16.00 Uhr: Damon Heta - Ryan Joyce

16.30 Uhr: Luke Littler - Ryan Searle