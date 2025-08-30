Darts: MvG fliegt raus - deutsches Duo im Achtelfinale

SPORT1 30.08.2025 • 23:42 Uhr Michael van Gerwen scheitert im Sechszehntelfinale der Flanders Darts Trophy - zwei Deutsche dagegen ins Achtelfinale ein. Luke Littler präsentiert sich in Top-Form.

Martin Schindler und Leon Weber stehen nach gelungenen Auftritten im Achtelfinale der Flanders Darts Trophy. Der 22 Jahre alte Weber sorgte am Samstag für die große Überraschung und warf Titelverteidiger Dave Chisnall aus dem Turnier.

Vor allem bei seinen Checkouts präsentierte sich Weber stark und stach seinen Kontrahenten mit 43 Prozent vs. 33 Prozent aus. Schlussendlich gewann er mit 6:4 in Legs und einem Drei-Dart-Average von 92,34 Punkten. Im Achtelfinale trifft er am Sonntag um 14 Uhr auf James Wade.

Van Gerwen scheitert - Littler in Top-Form

Schindler hatte den Belgier Mike De Decker mit 6:3 in Legs besiegt, trotz ausbaufähigem Drei-Dart-Average von 88,65. „The Wall” trifft im Match navh Weber (ca. 14.30 Uhr) auf Gian van Veen.

Der Niederländer hatte überraschend seinen Landsmann Michael van Gerwen rausgeworfen, dabei im Durchschnitt 95,59 Punkte sowie eine Checkout-Quote von 43 Prozent abgeliefert.

MvG konnte mit einem Drei-Darts-Average von 89,77 und 27 Prozent nicht mithalten und hatte in der Folge mit 3:6 in Legs das Nachsehen.

Luke Littler präsentierte sich in Topform und gewann mit 6:0 in Legs, einer perfekten Checkout-Quote von 100 Prozent sowie einem Drei-Dart-Average von 101,33 gegen Slevin Dylan.

Flanders Darts Trophy 2025 - Spielplan am Sonntag:

Sonntag, Achtelfinals ab 13 Uhr: