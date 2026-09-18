Littler feiert Sieg bei World Series of Darts Finals

Luke Littler bleibt im Kampf um den nächsten Titel im Rennen. Der Engländer bezwingt den Niederländer Danny Noppert und zieht bei World Series Finals in die nächste Runde ein.

Luke Littler hat einen erfolgreichen Auftakt bei den World Series Finals hingelegt und den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Der Darts-Superstar feierte in Runde eins einen 6:4-Sieg gegen den Niederländer Danny Noppert und trifft am Samstag auf Landsmann Nathan Aspinall.

Littler spielte gegen Noppert einen Drei-Dart-Average von 98,20 Punkten, während der Niederländer durchschnittlich bei 91,76 Punkten pro Aufnahme blieb.

Luke Littler setzt sich gegen Danny Noppert durch Luke Littler setzt sich gegen Danny Noppert durch © IMAGO/Action Plus

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Auch Gerwyn Price (6:4 gegen Brody Klinge) und James Wade (6:5 gegen Damon Heta) setzten sich durch und zogen ins Achtelfinale ein. Bereits am Donnerstag hatten sich Darts-Größen wie Luke Humphries, Vize-Weltmeister Gian van Veen oder auch Daryl Gurney für die nächste Runde qualifiziert.

Bei den World Series of Darts Finals kämpfen in Amsterdam zahlreiche Weltklassespieler um die nächste Runde. Gespielt wird bis zum 20. September um ein Preisgeld in Höhe von 450.000 Pfund. SPORT1 überträgt das Darts-Spektakel an allen Tagen LIVE.