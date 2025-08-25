Darts: Players Championship 24 heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 25.08.2025 • 10:00 Uhr In Milton Keynes steht am Montag die Players Championship 24 auf dem Programm. Mit Luke Littler, Gerwyn Price und Michael van Gerwen kehren drei Superstars auf die ProTour zurück.

Es geht weiter! Am Montag steht im englischen Milton Keynes die Players Championship 24 auf dem Programm.

Mit dabei wird dann auch Superstar Luke Littler sein, der die vergangenen Events auf der ProTour aufgrund eines engen Zeitplans immer wieder ausgelassen hatte. Neben Littler nehmen auch die Ex-Weltmeister Gerwyn Price und Michael van Gerwen am Turnier teil.

Insgesamt 128 Spieler kämpfen am Montag um den Tagessieg in Milton Keynes, die Spiele beginnen um 14 Uhr deutscher Zeit. Stars wie Luke Humphries, Josh Rock oder auch Chris Dobey verzichten auf eine Teilnahme.

Darts: So verfolgen Sie die Players Championship heute live

Die Players Championship 24 wird nicht im TV übertragen. Die PDC bietet jedoch einen offiziellen Livestream an. Ab 14 Uhr können vier Boards verfolgt werden.

Players Championship 24: Das Preisgeld