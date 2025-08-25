Darts: Players Championship 24 heute live im TV, Stream und Ticker

Es geht weiter! Am Montag steht im englischen Milton Keynes die Players Championship 24 auf dem Programm.
Feiert Littler den nächsten Triumph?
In Milton Keynes steht am Montag die Players Championship 24 auf dem Programm. Mit Luke Littler, Gerwyn Price und Michael van Gerwen kehren drei Superstars auf die ProTour zurück.
Luke Littler mischt bei der Players Championship 24 in Milton Keynes mit
© IMAGO/Photosport NZ
Mit dabei wird dann auch Superstar Luke Littler sein, der die vergangenen Events auf der ProTour aufgrund eines engen Zeitplans immer wieder ausgelassen hatte. Neben Littler nehmen auch die Ex-Weltmeister Gerwyn Price und Michael van Gerwen am Turnier teil.
Insgesamt 128 Spieler kämpfen am Montag um den Tagessieg in Milton Keynes, die Spiele beginnen um 14 Uhr deutscher Zeit. Stars wie Luke Humphries, Josh Rock oder auch Chris Dobey verzichten auf eine Teilnahme.
Darts: So verfolgen Sie die Players Championship heute live
- TV: -
- Stream: PDC.tv
Die Players Championship 24 wird nicht im TV übertragen. Die PDC bietet jedoch einen offiziellen Livestream an. Ab 14 Uhr können vier Boards verfolgt werden.
Players Championship 24: Das Preisgeld
- Sieger: 15.000 Pfund
- Runner-Up: 10.000 Pfund
- Halbfinale: 5.000 Pfund
- Viertelfinale: 3.500 Pfund
- Achtelfinale: 2.500 Pfund
- Letzte 32: 1.500 Pfund
- Letzte 64: 1.000 Pfund
- Gesamt: 125.000 Pfund