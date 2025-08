Darts Super League: Termin für WM-Qualifikation fix

Vom 4. bis zum 7. November kämpfen 24 Spieler in Hildesheim um das begehrte Ticket für das wichtigste Darts-Turnier des Jahres, welches im legendären Ally Pally in London ausgetragen wird. SPORT1 überträgt sowohl die Super League als auch die WM ab dem 11. Dezember LIVE im TV und Stream.

So qualifiziert man sich für die Super League

Die Teilnahme an der HYLO PDC Europe Super League erfolgt ausschließlich über die Next Gen Ranglisten. Auch Spielerinnen und Spieler aus der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein können deshalb um das WM-Ticket mitspielen.

Für die Super League qualifizieren sich die Top 20 der PDC Europe Next Gen Main Order of Merit sowie die Top 4 der Youth Order of Merit - sofern sie nicht bereits über die Main Order of Merit qualifiziert sind.