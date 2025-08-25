Darts-Weltmeister Littler gewinnt spezielles Match hauchdünn

Stefan Junold 25.08.2025 • 17:59 Uhr Bei der Darts Players Championship 24 kommt es erstmals zu einem ganz besonderen Duell: Weltmeister und Weltmeisterin stehen sich auf PDC-Level am Oche gegenüber.

Viele Darts-Fans haben lange auf dieses Duell gewartet - in der dritten Runde der Players Championship 24 in Milton Keynes war es endlich so weit: Es kam zum ersten Match auf PDC-Ebene zwischen Beau Greaves und Luke Littler. Weltmeisterin gegen Weltmeister. Weibliches Ausnahmetalent gegen männliches.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und die Partie hielt, was sie versprach. In einem hochklassigen und spannenden Spiel setzte sich Littler mit 6:5 in Legs durch. Der Engländer wies jedoch den schlechteren Drei-Dart-Average auf: „The Nuke“ brachte es auf 96,64 Punkte pro Aufnahme, „Beau ‚n‘ Arrow" auf 101,92. Dies genügte ihr am Ende ebenso wenig wie die beinahe perfekte Checkout-Quote von 83,3 Prozent.

Zuvor hatte Greaves, die bei der PDC immer weiter Fuß fasst und in Milton Keynes als Nachrückerin von der Challenge Tour am Start ist, bereits zwei beeindruckende Siege gefeiert. In Runde eins fertigte die 21-Jährige Dennie Olde Kalter aus den Niederlanden mit einem Average von 107,36 Punkten 6:0 ab. In der Runde darauf rang sie Legende Raymond van Barneveld mit 6:4 nieder.

Deutsche Darts-Profis enttäuschen

Am Dienstag hat Greaves bei der Players Championship 25 die nächste Chance, im ProTour-Feld für Aufmerksamkeit zu sorgen. Littler scheiterte eine Runde später mit 4:6 an Rob Cross.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Martin Schindler und Florian Hempel schafften es lediglich zwei Deutsche in die dritte Runde, dort war für das Duo Endstation.