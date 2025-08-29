Drama! „Pikachu“ vergibt Matchdarts - Price sagt ab

Julius Schamburg 29.08.2025 • 20:45 Uhr Ricardo Pietreczko scheidet bei der Flanders Darts Trophy aus. Der Deutsche lässt mehrere Matchdarts aus und kann nicht von der kurzfristigen Absage von Gerwyn Price profitieren.

Ricardo Pietreczko ist bei der Flanders Darts Trophy in der ersten Runde auf dramatische Art und Weise ausgeschieden.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Pikachu“ verlor gegen den Engländer Ryan Joyce mit 5:6 in Legs und vergab dabei drei Matchdarts.

Pietreczko trifft das falsche Doppel

Im Decider hatte Pietreczko 109 Punkte Rest, warf eine Single-20, eine Triple-19 und verpasste seinen ersten Matchdart auf der Doppel-16, weil sein Dart in der Single-16 landete.

Joyce war an der Reihe und versuchte sich darin, 150 Punkte Rest zu checken. Nach zwei Pfeilen in der Triple-19 vergab „Relentless“ einen Matchdart auf der Doppel-18.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Pikachu“ musste schmunzeln, dass Joyce die Chance auf den Sieg ausgelassen hatte und trat zurück ans Oche. Bei 16 Punkten Rest traf der Deutsche mit seinem zweiten Matchdart nur die Single-8 und sein dritter Matchdart landete auch noch im falschen Doppelfeld, der Doppel-13. Mit der nächsten Aufnahme beendete Joyce das Match.

Big Fish! „Pikachu“ sorgt für Highlight

Insgesamt spielte Pietreczko mit 92,18 Punkten sogar den höheren Drei-Dart-Average, Joyce kam auf 88,36 Punkte.

Im ersten Leg hatte der Deutsche noch den Big Fish gespielt und 170 Punkte zum 1:0 gecheckt, musste sich am Ende aber dennoch geschlagen geben.

Joyce zieht damit sogar automatisch ins Achtelfinale ein und ist erst am Sonntag wieder gefordert. Denn: Gerwyn Price, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, musste seine Teilnahme wegen einer Entzündung an der Hand kurzfristig absagen. Weil es keinen Nachrücker gibt, erhält Joyce in der zweiten Runde ein Freilos.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weber überzeugt - Schindler am Samstag gefordert

In der Tagessession konnte besonders Leon Weber überzeugen. Der Deutsche konnte sich in einem Krimi mit 6:5 in den Legs gegen den Niederländer Jermaine Wattimena durchsetzen.

Lukas Wenig hingegen musste sich dem Belgier Kim Huybrechts knapp mit 5:6 geschlagen geben.