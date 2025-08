Littler enthüllt harte Darts-Realität!

„Manchmal ziehe ich mich von Turnieren zurück, um mir zwei freie Tage zu nehmen, denn es kann hart sein, besonders wenn die Premier League läuft“, sagte Littler der britischen Tageszeitung Mirror . „Von Februar bis Mai hat man kaum freie Tage. Es geht nur darum, seinen Zeitplan zu managen und sicherzustellen, dass man es nicht übertreibt. Zu Beginn des Jahres tragen mein Manager und ich deshalb alles in den Terminkalender ein, damit wir wissen, was auf uns zukommt.“

Darts-Wunderkind Littler: „Es geht darum, sich nicht auszubrennen“

Laut Littler sei das wichtig, um körperlicher und geistiger Ermüdung vorzubeugen. „Wenn ich müde oder erschöpft von einer European Tour zurückkomme – man landet am Sonntag und hat am Montag und Dienstag gleich Pro Tours –, spiele ich sie einfach nicht“, fügte der Youngster hinzu. „Es geht darum, sich nicht auszubrennen und sich auf den eigenen Rhythmus zu konzentrieren.“

Aufgrund seines vollen Terminkalenders mit Turnieren, Training und Pressearbeit fällt es Littler schwer, das Erlebte vernünftig zu reflektieren. „Ich habe nicht genug Zeit, um mich zurückzulehnen und auf das zurückzublicken, was ich getan habe“, erklärt er. „Wenn ich eine Woche frei habe, will ich nicht dasitzen und analysieren, was passiert ist. Ich weiß, was ich erreicht habe, ich sehe nur die Trophäen in meinem Wohnzimmer. Es geht darum, im Moment zu leben.“