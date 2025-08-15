Wirbel um populäre Darts-Turniere

Daniel Höhn 15.08.2025 • 13:10 Uhr Die World Senior Championship 2026 und das Seniors Darts Matchplay finden offenbar nicht statt. Bei den Fans sorgt das für Verwunderung.

Sowohl die World Seniors Championship im kommenden Jahr als auch das für den 15. November dieses Jahres geplante Seniors Darts Matchplay sind offenbar abgesagt worden. Das berichtet die Seite Live Darts.

So wurden die Tickets für beide Veranstaltungen aus dem Verkauf genommen, wobei es eine Rückerstattung für bereits gekaufte Tickets gibt. Zudem wurden sämtliche Social-Media-Kanäle umgestaltet und die Websites abgeschaltet.

Weder von Co-Promoter Jason Francis noch von anderen Verantwortlichen gab es eine Stellungnahme, sodass Spieler und Fans über die Situation im Unklaren gelassen werden.

Fans haben Angst

Laut dem englischen Boulevard-Blatt The Sun haben die Fans „Angst“, dass es die Turniere gar nicht mehr geben wird.

Das Preisgeld für die World Seniors Darts betrug im letzten Jahr 80.000 Pfund, wobei 30.000 Pfund an den Sieger gingen. Die Veranstaltung stand Spielern über 50 Jahren offen, mit Ausnahme der aktuellen PDC-Tour-Card-Inhaber.

Im November 2024 wurden umfassende Änderungen an der Tour bekannt gegeben, wobei Tour-Events aus dem Kalender gestrichen und das Mindestalter für die Teilnahme auf 45 Jahre gesenkt wurde.

Die World Seniors Darts Tour wurde 2022 als Joint Venture zwischen MODUS und Jason Francis Sport ins Leben gerufen, wobei eine Reihe von Stars aus früheren Zeiten auf die große Bühne zurückkehrten, allen voran der 16-fache Weltmeister Phil Taylor.

Gründe für das Aus der Turniere

Live Darts geht davon aus, dass die Turniere aufgrund der hohen Produktionskosten, der geringen Ticketverkäufe und des Verlusts von Sponsoren finanziell nicht mehr tragbar waren.

