Darts: Drei Highfinishes! Springer siegt dramatisch

Johannes Vehren 05.09.2025 • 23:03 Uhr Niko Springer liefert sich ein dramatisches Duell mit Joe Cullen. Der deutsche Darts-Profi übersteht Matchdarts.

Starke Aufholjagd von Niko Springer! Der deutsche Darts-Profi hat in einem dramatischen Erstrundenduell bei den Czech Darts Open Joe Cullen mit 6:5 geschlagen.

Springer spielte drei Highfinishes, checkte 90 Punkte Rest zum Match und überstand mehrere Matchdarts. „Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Joe hatte einige Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden. Ich habe einfach probiert, ruhig zu bleiben“, erklärte er kurz nach dem Spiel auf der Bühne.

Springer sorgt für Highlights

Nach einem zähen ersten Leg, welches Cullen einfuhr, sorgte Springer direkt für zwei Highlights. Er checkte zunächst 144 und im Anschluss 140 Punkte zur 2:1-Führung.

Beide Spieler lieferten sich einen Schlagabtausch, bei welchem jeder Fehler bestraft wurde. Beim Stand von 3:3 zog Cullen sein Niveau an und ihm gelang es, mit 5:3 in Führung zu gehen.

Springer beweist Nervenstärke

Springer gab allerdings nicht auf, holte sich anschließend das Break und glich daraufhin mit seinem dritten Highfinish (108 Punkte) aus. Der Decider, in welchem Cullen Anwurf hatte, entschied über die Partie.

Cullen erspielte sich dabei mehrere Matchdarts, doch verpasste alle. Springer ließ eigentlich die Scoringpower vermissen, doch blieb am Ende cool und checkte 90 Punkte Rest zum Sieg.

Czech Darts Open: Zwei Deutsche noch im Turnier