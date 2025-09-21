Darts heute live: Hungarian Darts Trophy mit Schindler vs Littler im TV, Stream & Ticker

SPORT1 21.09.2025 • 10:00 Uhr Achtelfinal-Kracher für Martin Schindler: Die deutsche Nummer eins trifft auf Superstar Luke Littler. Alle Infos zur Hungarian Darts Trophy.

Bei der Hungarian Darts Trophy steht das Achtelfinale auf dem Programm - und zwei deutsche Spieler sind noch im Rennen. Doch es warten große Aufgaben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, bekommt es mit dem englischen Superstar Luke Littler zu tun. Die Partie ist für 14.30 Uhr angesetzt.

So können Sie die Hungarian Darts Trophy heute live verfolgen:

TV : Pluto.TV

: Pluto.TV Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Niko Springer misst sich derweil mit Ex-Weltmeister Rob Cross. Dieses Duell soll um 16 Uhr steigen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nicht mehr mit von der Partie ist Ricardo Pietreczko, der im Kampf um das Achtelfinale die Segel streichen musste.

Zu einem niederländischen Duell kommt es zwischen Michael van Gerwen und Danny Noppert. Gerwyn Price trifft auf Raymond van Barneveld.

Hungarian Darts Trophy: Modus und Preisgeld

48 Spieler treten in sechs Runden gegeneinander an. In den ersten vier Runden wird im Best-of-11-Legs gespielt: Sechs Legs werden also benötigt, um den Sieg abzustauben. Ab dem Halbfinale geht es um die „Best of 13″ und das Finale beendet das Event im Double-Out-Modus in einem „Best of 15″-Modus.

Über 175.000 Pfund Preisgeld (ca. 202.000 Euro) können in dem Turnier gewonnen werden. Der Sieger erhält 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro).

{ "placeholderType": "MREC" }