Darts: Hopp gewinnt deutsches Duell

Max Hopp hat sich bei der Players Championship 26 in Hildesheim im deutschen Duell gegen Florian Hempel durchgesetzt.
Hopp gewinnt deutsches Duell
Der „Maximiser“ bezwang seinen Landsmann in der ersten Runde des Turniers mit 6:4. Dabei war auch sein Average von 86,6 Punkten pro Aufnahme leicht besser als der von Hempel (83,19 Punkte).
In der zweiten Runde war für Hopp jedoch Endstation. Gegen Topspieler Dave Chisnall musste er sich am Ende mit 3:6 geschlagen geben. Der siegreiche Engländer ließ nichts anbrennen und überzeugte mit durchschnittlich 94,71 Punkten pro Aufnahme.
Als bester Deutscher schaffte Martin Schindler am Dienstag den Einzug ins Achtelfinale. In einem hochklassigen Match kassierte „The Wall“ eine knappe 5:6-Pleite gegen Danny Noppert aus den Niederlanden.
Max Hopp kämpft um die WM-Teilnahme
Für Hopp, der auch als SPORT1-Experte arbeitet, ist jeder Sieg mit Blick auf einen Startplatz für die Darts-WM 2026 wichtig.
Über die ProTour Order of Merit qualifizieren sich am Ende die 40 besten, noch nicht anderweitig qualifizierten Akteure für das Highlight im Ally Pally.
Hopp steht aktuell auf Platz 31 der ProTour Order of Merit, wenn man die Spieler herausrechnet, die sich bereits über die Top 40 der Weltrangliste automatisch für die WM qualifizieren.