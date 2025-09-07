Darts: Lange Littler-Serie gerissen

Bitteres Aus für Luke Littler! Der Weltmeister hat sein Achtelfinale bei den Czech Darts Open gegen Gian van Veen mit 4:6 verloren.
Lange Littler-Serie gerissen
Der Engländer spielte einen Average von 98,6 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von nur 33,3 Prozent. Van Veen kam hingegen auf über 100 Punkte im Schnitt und war mit 60 Prozent Checkout-Quote eiskalt auf den Doppelfeldern.
Erneut Endstation van Veen
Durch die Niederlage reißt eine Siegesserie von Littler. Seit Ostern hat der 18-Jährige kein Spiel mehr auf der Bühne bei einem Rankingturnier verloren.
Damals wie heute war van Veen sein Kryptonit. Im April unterlag Littler beim German Darts Grand Prix dem Niederländer im Halbfinale mit 4:7. Seither holte sich der Weltmeister den Titel beim World Matchplay.
Abseits dieser Siegesserie gewann Littler in den vergangenen Wochen die beiden World-Series-Events in Australien und Neuseeland. Beide sind allerdings Einladungsturniere und zählen nicht in die Weltrangliste.