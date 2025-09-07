Darts: Lange Littler-Serie gerissen

SPORT1 07.09.2025 • 16:15 Uhr Luke Littler scheidet bei den Czech Darts Open im Achtelfinale aus. Durch die Niederlage reißt eine lange Serie des Weltmeisters.

Bitteres Aus für Luke Littler! Der Weltmeister hat sein Achtelfinale bei den Czech Darts Open gegen Gian van Veen mit 4:6 verloren.

Der Engländer spielte einen Average von 98,6 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von nur 33,3 Prozent. Van Veen kam hingegen auf über 100 Punkte im Schnitt und war mit 60 Prozent Checkout-Quote eiskalt auf den Doppelfeldern.

Erneut Endstation van Veen

Durch die Niederlage reißt eine Siegesserie von Littler. Seit Ostern hat der 18-Jährige kein Spiel mehr auf der Bühne bei einem Rankingturnier verloren.

Damals wie heute war van Veen sein Kryptonit. Im April unterlag Littler beim German Darts Grand Prix dem Niederländer im Halbfinale mit 4:7. Seither holte sich der Weltmeister den Titel beim World Matchplay.

