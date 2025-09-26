Darts: Pietreczko macht deutsches Duell perfekt

SPORT1 26.09.2025 • 17:05 Uhr Ricardo Pietreczko siegt zum Auftakt der Swiss Darts Trophy. Am Samstag kommt es zum deutschen Duell mit Martin Schindler.

Ricardo Pietreczko hat zum Auftakt der Swiss Darts Trophy einen souveränen Sieg gefeiert. Der 30-Jährige setzte sich am Freitagnachmittag mit 6:3 gegen den Schweden Oskar Lukasiak durch und machte damit ein deutsches Duell in Runde zwei perfekt.

Dort trifft „Pikachu“ am Samstag (19.30 Uhr im LIVETICKER) auf die deutsche Nummer eins und Titelverteidiger Martin Schindler. „The Wall“ hatte das Turnier in Basel im vergangenen Jahr gewonnen.

Gegen Lukasiak überzeugte Pietreczko mit drei Highfinishes und einem Drei-Dart-Average von 93,77 Punkten - klar besser als die 86,27 Punkte pro Aufnahme seines Gegners.

Swiss Darts Trophy: Wenig scheitert vorzeitig

Weniger gut lief es für Lukas Wenig: Er musste sich am Freitagmittag knapp mit 5:6 Luke Woodhouse geschlagen geben. Damit verpasste Wenig wertvolles Preisgeld, das er dringend für den Erhalt seiner Tourcard benötigt.

