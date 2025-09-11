Darts: Premier League auch 2026 in Berlin

SID 11.09.2025 • 12:21 Uhr Die Hauptstadt bleibt Mit-Austragungsort der Premier League, die zudem auch in einem weiteren Nachbarland Halt macht.

Die Darts-Stars kommen im Rahmen der Premier League auch im kommenden Jahr nach Berlin. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Professional Darts Corporation (PDC) am Donnerstag veröffentlichte. Demnach wird die Hauptstadt mit der Arena am Ostbahnhof am 26. März den achten von insgesamt 16 Spieltagen austragen, bevor bei den Play-offs in London um den prestigeträchtigen Titel gespielt wird.

Berlin ist bereits zum siebten Mal Mit-Austragungsort der Premier League, die Ex-Weltmeister Luke Humphries im vergangenen Mai gewann. Erstmals wird auch in Belgien gespielt. Antwerpen wird Schauplatz des zweiten Spieltags und ersetzt das englische Exeter. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 1,25 Millionen Pfund (etwa 1,45 Millionen Euro) und damit 250.000 Pfund mehr als zuvor.

Nur die besten vier Profis der Weltrangliste sind für das Einladungsturnier gesetzt, die restlichen vier Plätze werden per Wildcard vergeben. Abgesehen von einem Gastauftritt von Max Hopp in Berlin vor sechs Jahren hat es noch kein Deutscher in die Eliteliga geschafft. In der Regel wird das vollständige Starterfeld nach der Weltmeisterschaft in London bekanntgegeben.