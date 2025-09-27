Darts: Schindler gelingt historischer Meilenstein

Johannes Vehren 27.09.2025 • 20:11 Uhr Martin Schindler gewinnt das Zweitrundenduell bei der Swiss Darts Trophy gegen Ricardo Pietreczko. Ihm gelingt ein riesiger Meilenstein in seiner Karriere und er schreibt deutsche Darts-Geschichte.

Martin Schindler hat es geschafft! Der 29-Jährige schreibt deutsche Darts-Geschichte und hat durch seinen Zweitrundensieg gegen Ricardo Pietreczko (6:2) bei der Swiss Darts Trophy die Top 16 der Weltrangliste erreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dies gelang vor ihm noch keinem deutschen Spieler. Schindler profitierte davon, dass Dave Chisnall, die vorherige Nummer 16 der Welt, seine Partie in der 2. Runde mit 2:6 gegen Luke Woodhouse verlor.

Schindler kann weiter klettern

Dadurch konnte der Deutsche mit dem Sieg in der Order of Merit an dem Engländer vorbeiziehen. Schindler steht aktuell bei einem Preisgeld von 434.750 Pfund.

Falls er am Sonntag sein Achtelfinale gewinnt, zieht der Deutsche ebenfalls an Peter Wright (436.500) vorbei und ist die Nummer 15 der Welt. Im Achtelfinale trifft er auf den Sieger des Duells zwischen Jonny Clayton und Nathan Aspinall.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schindler für Major-Turnier gesetzt

Schindler ist ein riesiger Meilenstein gelungen, denn als Top-16-Spieler ist man für die wichtigsten Major-Turniere wie beispielsweise die Weltmeisterschaft und das World Matchplay gesetzt und muss sich für diese nicht qualifizieren.

Zudem wird durch die Setzliste verhindert, dass die Top-16-Spieler in der ersten Runde eines Major-Turnieres aufeinandertreffen können.

Pietreczko enttäuscht