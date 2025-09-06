Darts: Sensation-Aktion lässt Fans toben

Josh Rock hat bei den Czech Darts Open mit einem sensationellen Finish für ein Highlight gesorgt.
Sensations-Aktion von Darts-Star
Der Nordire nahm bei seinem 6:2-Erfolg gegen William O‘Connor eine 101 auf extrem ungewöhnliche Weise vom Board.
Beim Stand von 3:2 setzte Rock seinen ersten Dart ins Bullseye, seinen zweiten auf die Eins und den dritten wieder ins Bullseye. Sowohl die TV-Kommentatoren als auch die Fans waren aus dem Häuschen.
Per Highlight zur Vorentscheidung
Die spektakuläre Aktion stellte eine Vorentscheidung in dem insgesamt recht einseitigen Duell dar. Rock gewann auch die folgenden drei Spiele und sicherte sich so den Einzug ins Viertelfinale. Dort wird er am Sonntag auf Michael van Gerwen treffen.
Mit Martin Schindler ist derweil nur noch ein Deutscher im Turnier. Er trifft am Sonntag im Achtelfinale auf Luke Humphries, der Dirk van Duijvenbode mit 6:4 ausschaltete.
Auch andere Favoriten ließen am Samstag nichts anbrennen: Weltmeister Luke Littler (6:2 gegen Cameron Menzies) steht ebenso im Achtelfinale wie Michael van Gerwen (6:0 gegen Mike De Decker).