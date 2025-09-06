Darts: Sensation-Aktion lässt Fans toben

Philipp Heinemann 07.09.2025 • 00:09 Uhr Josh Rock lässt die Fans bei den Czech Darts Open mit einer spektakulären Aktion toben. Ein Finish wie dieses sieht man selten.

Der Nordire nahm bei seinem 6:2-Erfolg gegen William O‘Connor eine 101 auf extrem ungewöhnliche Weise vom Board.

Beim Stand von 3:2 setzte Rock seinen ersten Dart ins Bullseye, seinen zweiten auf die Eins und den dritten wieder ins Bullseye. Sowohl die TV-Kommentatoren als auch die Fans waren aus dem Häuschen.

Per Highlight zur Vorentscheidung

Die spektakuläre Aktion stellte eine Vorentscheidung in dem insgesamt recht einseitigen Duell dar. Rock gewann auch die folgenden drei Spiele und sicherte sich so den Einzug ins Viertelfinale. Dort wird er am Sonntag auf Michael van Gerwen treffen.

