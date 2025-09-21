Darts-Sensation! Springer schlägt Nummer eins der Welt

SPORT1 21.09.2025 • 21:51 Uhr Niko Springer sorgt für eine dicke Darts-Überraschung: Der Deutsche wirft einen ganz großen Namen raus - und steht nun im Finale.

Niko Springer ist bei der Hungarian Darts Trophy sensationell ins Finale vorgestoßen. Der deutsche Star warf zunächst den Ex-Weltmeister Luke Humphries im Viertelfinale aus dem Turnier behielt dann auch gegen Josh Rock die Nerven. Er trifft im Endspiel nun auf den Niederländer Danny Noppert.

In einem spektakulären Duell mit dem favorisierten Humphries setzte sich Springer mit 6:4 durch und legte dabei einen beachtlichen 3-Dart-Average von 101,87 hin. Sein Gegenüber war nur marginal schlechter (101,11). Gegen Rock folgte ein 7:6 (mit einem Durchschnitt von 99,64).

Springer war jeweils vor allem in Sachen Checkout-Quote besser - und präsentierte sich in den entscheidenden Momenten eiskalt. So wehrte er gegen Rock im entscheidenden letzten Leg beim Stand von 6:6 einen Matchdart ab. Springer steht zum zweiten mal in ein Finale der European Tour vor, einen Titel konnte er noch nie gewinnen.

Springer furios: „22 Darts ins Glück“

„Respekt, die Nummer 1 der Welt besiegt, mit zwei 11-Dartern hinten raus. Ist das unfassbar, oder ist das unfassbar? Niko Springer schlägt Luke Humphries, Halbfinale Baby“, rief DAZN-Kommentator Adrian Geiler schon im Viertelfinale ins Mikrofon: „Was haben wir da für einen Dartsspieler? Was haben wir da für einen Typen? Respekt. Respekt. Mehr fällt mir dazu nicht ein. 22 Darts ins Glück.“

Ob es sein bestes Darts gewesen sei, wurde Springer bei DAZN gefragt: „Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich war sehr nervös. Am Anfang hatte ich etwas Glück, dass ich die ersten beiden Legs gewinnen konnte. Dann war es ein harter Kampf, den ich gewonnen habe.“

Auch gegen Rock entwickelte sich wieder ein äußert enges Duell. Springer lag zwischenzeitlich mit 6:4 vorne, konnte den Sack aber erst im Decider zumachen.