Darts-Star van Gerwen: Handgreiflicher Vorfall in Döner-Lokal!

Johannes Vehren 28.09.2025 • 18:05 Uhr Michael van Gerwen gerät in einer Dönerbude in eine tätliche Auseinandersetzung. Der dreimalige Weltmeister schildert seine Sicht der Dinge.

Er wollte nur noch einen Happen essen gehen - und fand sich am Ende in einem chaotischen Handgemenge wieder.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen ist am Samstag in eine tätliche Auseinandersetzung in einem Döner-Lokal geraten. Nachdem ein Video des Vorfalls sich in den sozialen Medien verbreitete, meldete sich MvG am Sonntag selbst zu Wort.

„Klingt dramatischer, als es war“

Im Gespräch mit Dartsnews berichtete van Gerwen: „Nach einem netten Abend wollten wir etwas zu Essen holen und leider geriet ich in eine Situation, in die man eher nicht geraten möchte.“

Der 36-Jährige führte aus: „Es gab eine verbale Auseinandersetzung, dann hat mich der Mann aus der Küche angegangen - nicht umgekehrt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach Darstellung van Gerwens - der zuletzt bei den World Series of Darts Finals seinen ersten Major-Titel seit zwei Jahren gewonnen hatte - war die Situation letztlich jedoch weniger wild, als es den Anschein hätte.