Darts-Star van Gerwen: Handgreiflicher Vorfall in Döner-Lokal!

Er wollte nur noch einen Happen essen gehen - und fand sich am Ende in einem chaotischen Handgemenge wieder.
Handgreiflicher Vorfall um MvG!
Der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen ist am Samstag in eine tätliche Auseinandersetzung in einem Döner-Lokal geraten. Nachdem ein Video des Vorfalls sich in den sozialen Medien verbreitete, meldete sich MvG am Sonntag selbst zu Wort.
„Klingt dramatischer, als es war“
Im Gespräch mit Dartsnews berichtete van Gerwen: „Nach einem netten Abend wollten wir etwas zu Essen holen und leider geriet ich in eine Situation, in die man eher nicht geraten möchte.“
Der 36-Jährige führte aus: „Es gab eine verbale Auseinandersetzung, dann hat mich der Mann aus der Küche angegangen - nicht umgekehrt.“
Nach Darstellung van Gerwens - der zuletzt bei den World Series of Darts Finals seinen ersten Major-Titel seit zwei Jahren gewonnen hatte - war die Situation letztlich jedoch weniger wild, als es den Anschein hätte.
„Die Leute stellen es dramatischer dar, als es tatsächlich war, was schade ist“, sagte van Gerwen: „Wie man sieht, sind sofort Leute eingeschritten und die Situation wurde aufgelöst. Ich habe sogar noch mit dem Neffen des Mannes geredet, wir haben uns ausgesprochen, bevor wir gegangen sind.“