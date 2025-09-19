Darts: Starker Auftakt für Pietreczko

Ricardo Pietreczko ist bei der Hungarian Darts Trophy erfolgreich gestartet und hat sein Auftaktmatch gegen den Waliser Jim Williams souverän mit 6:1 gewonnen.
Souveräner Auftakt von Pietreczko
Besonders auf den Doppelfeldern erwischte „Pikachu“ beim zwölften Turnier der European Tour in Budapest einen herausragenden Tag und verwandelte fünf seiner sechs Versuche (85,7 %). Sein Gegenüber nutzte lediglich eine seiner acht Chancen.
Mit drei Highfinishes (100+) und einem 142er-Checkout sorgte die deutsche Nummer zwei für Highlights. Das war auch nötig, denn beim Scoring lieferten sich beide ein Duell auf Augenhöhe (89er- bzw. 87er-Average).
Jetzt wartet ein Brocken auf Pietreczko
In der zweiten Runde wartet nun allerdings ein echter Brocken auf Pietreczko. Mit Josh Rock ist sein Gegner die Nummer elf der Weltrangliste, zudem ist der Nordire seit Wochen in bestechender Form. Das Duell steigt am Samstagabend um voraussichtlich 22 Uhr.
Neben Pietreczko nehmen auch die deutsche Nummer eins Martin Schindler sowie Lukas Wenig, Leon Weber und Niko Springer am Turnier teil.