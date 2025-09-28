Gelingt Schindler der nächste Coup? Swiss Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Ticker

Die PDC European Tour neigt sich dem Ende zu. Bei der Swiss Darts Trophy zeigt auch Deutschlands Nummer eins Martin Schindler sein Können.
Gelingt Schindler der nächste Coup?
Wie schon im Vorjahr, als Schindler das Debütevent in Basel direkt gewann, präsentiert sich der 29-Jährige in guter Form. In der 2. Runde besiegte Schindler im deutschen Duell Ricardo Pietreczko mit 6:2 und kletterte in der Weltrangliste auf Platz 16.
Am Sonntag wartet Jonny Clayton im Achtelfinale auf den gebürtigen Strausberger. Im Falle eines Sieges würde der Deutsche an Peter Wright (436.500) vorbeiziehen und die neue Nummer 15 der Welt werden. Das Duell ist auf 14 Uhr angesetzt, gespielt wird im Modus „Best of 11 Legs“.
So können Sie die Swiss Darts Trophy heute live verfolgen:
- TV: -
- Stream: DAZN
- Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App
Im Halbfinale geht es dann weiter mit „Best of 13″, ehe im Finale „Best of 15″ gespielt wird.
Insgesamt gibt es ein Preisgeld von 175.000 Pfund (ca. 202.000 Euro) zu gewinnen. Von dieser Summe können allein 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) im Finale abgestaubt werden.
Swiss Darts Trophy: Spielplan am Sonntag
12 Uhr: Luke Humphries vs. Ryan Searle
12.30 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Luke Woodhouse
13 Uhr: Jonny Clayton vs. Martin Schindler
13.30 Uhr: Chris Dobey vs. Cor Dekker
14 Uhr: Stephen Bunting vs. Krzysztof Ratajski
14.30 Uhr: Raymond van Barneveld vs. Ritchie Edhouse
15 Uhr: Ryan Joyce vs. Gian van Veen
15.30 Uhr: Rob Cross vs. Danny Noppert