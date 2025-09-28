Gelingt Schindler der nächste Coup? Swiss Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 28.09.2025 • 10:00 Uhr Martin Schindler erreicht bei der Swiss Darts Trophy das Achtelfinale. Am Sonntag wartet Jonny Clayton auf die deutsche Nummer eins. SPORT1 verrät Ihnen, wie Sie das Turnier live verfolgen können.

Die PDC European Tour neigt sich dem Ende zu. Bei der Swiss Darts Trophy zeigt auch Deutschlands Nummer eins Martin Schindler sein Können.

Wie schon im Vorjahr, als Schindler das Debütevent in Basel direkt gewann, präsentiert sich der 29-Jährige in guter Form. In der 2. Runde besiegte Schindler im deutschen Duell Ricardo Pietreczko mit 6:2 und kletterte in der Weltrangliste auf Platz 16.

Am Sonntag wartet Jonny Clayton im Achtelfinale auf den gebürtigen Strausberger. Im Falle eines Sieges würde der Deutsche an Peter Wright (436.500) vorbeiziehen und die neue Nummer 15 der Welt werden. Das Duell ist auf 14 Uhr angesetzt, gespielt wird im Modus „Best of 11 Legs“.

So können Sie die Swiss Darts Trophy heute live verfolgen:

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Im Halbfinale geht es dann weiter mit „Best of 13″, ehe im Finale „Best of 15″ gespielt wird.

Insgesamt gibt es ein Preisgeld von 175.000 Pfund (ca. 202.000 Euro) zu gewinnen. Von dieser Summe können allein 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) im Finale abgestaubt werden.

Swiss Darts Trophy: Spielplan am Sonntag

12 Uhr: Luke Humphries vs. Ryan Searle

12.30 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Luke Woodhouse

13 Uhr: Jonny Clayton vs. Martin Schindler

13.30 Uhr: Chris Dobey vs. Cor Dekker

14 Uhr: Stephen Bunting vs. Krzysztof Ratajski

14.30 Uhr: Raymond van Barneveld vs. Ritchie Edhouse

15 Uhr: Ryan Joyce vs. Gian van Veen