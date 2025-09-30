Nächstes Highlight! Deutscher Shootingstar brilliert mit 9-Darter

Annabella Aulinger 30.09.2025 • 22:01 Uhr Niko Springer sticht bei der Players Championship 28 mit dem ersten 9-Darter der Woche heraus. Er beendet das Event als bester deutscher Spieler. Ryan Searle siegt, Martin Schindler und Luke Humphries erwischt es schon in Runde 1.

Deutschlands Darts-Shootingstar Niko Springer hat mit einem weiteren Highlight auf sich aufmerksam gemacht!

{ "placeholderType": "MREC" }

Niko Springer bester Deutscher in Leicester

In seiner ersten Runde des Turniers in Leicester besiegte Springer Dimitri Van den Bergh glatt mit 6:1 und schaffte dabei ein perfektes Leg. Dasselbe Kunststück gelang später auch dem Schweizer Stefan Bellmont und dem Briten Adam Hunt.

Der Mainzer Springer stieß nach dem Sieg über Van den Bergh als einziger Deutscher bis in die dritte Runde vor, auf einen 6:3-Sieg gegen Jack Tweddell aus England folgte allerdings eine Niederlage gegen den Niederländer Wessel Nijman, der mit 6:3 die Oberhand über Springer behielt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Martin Schindler (4:6 gegen Madars Razma) und Gabriel Clemens (selbes Ergebnis gegen Kim Huybrechts) gehörten zu den deutschen Teilnehmern, die schon in ihrem Auftaktmatch ausgeschieden waren. Dasselbe Schicksal ereilte den Weltranglisten-Ersten Luke Humphries, der von Brendan Dolan mit 6:4 rausgeworfen wurde. Ricardo Pietreczko erwischte es in Runde 2 gegen Stephen Bunting (5:6) - an derselben Stelle war auch für Lukas Wenig, Florian Hempel und Max Czerwinski Endstation.