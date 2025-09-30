Nächstes Highlight! Deutscher Shootingstar brilliert mit 9-Darter

Deutschlands Darts-Shootingstar Niko Springer hat mit einem weiteren Highlight auf sich aufmerksam gemacht!
Deutscher brilliert mit 9-Darter
Neun Tage nach seinem Sensations-Sieg bei der Hungarian Darts Trophy in Budapest hat sich der 25-Jährige bei der Players Championship 28 mit einem 9-Darter hervorgetan.
Niko Springer bester Deutscher in Leicester
In seiner ersten Runde des Turniers in Leicester besiegte Springer Dimitri Van den Bergh glatt mit 6:1 und schaffte dabei ein perfektes Leg. Dasselbe Kunststück gelang später auch dem Schweizer Stefan Bellmont und dem Briten Adam Hunt.
Der Mainzer Springer stieß nach dem Sieg über Van den Bergh als einziger Deutscher bis in die dritte Runde vor, auf einen 6:3-Sieg gegen Jack Tweddell aus England folgte allerdings eine Niederlage gegen den Niederländer Wessel Nijman, der mit 6:3 die Oberhand über Springer behielt.
Martin Schindler (4:6 gegen Madars Razma) und Gabriel Clemens (selbes Ergebnis gegen Kim Huybrechts) gehörten zu den deutschen Teilnehmern, die schon in ihrem Auftaktmatch ausgeschieden waren. Dasselbe Schicksal ereilte den Weltranglisten-Ersten Luke Humphries, der von Brendan Dolan mit 6:4 rausgeworfen wurde. Ricardo Pietreczko erwischte es in Runde 2 gegen Stephen Bunting (5:6) - an derselben Stelle war auch für Lukas Wenig, Florian Hempel und Max Czerwinski Endstation.
Den Turniersieg sicherte sich am Ende Kultstar „Heavy Metal” Ryan Searle: Der Brite gewann das Finale gegen den Belgier Mario Vandenbogaerde mit 8:6.