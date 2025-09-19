Rätselhaftes Video von Darts-Star

Franziska Wendler 19.09.2025 • 07:22 Uhr Darts-Star Luke Littler veröffentlicht ein kryptisches Video. Seine Fans haben bereits eine Vermutung.

Seit er im Alter von 16 Jahren die Darts-Welt erstürmte, hat Luke Littler selbige so manches Mal in Aufruhr versetzt. Nun hat der Brite abermals mit einer überraschenden Ankündigung zu seiner Zukunft für Schlagzeilen gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den sozialen Medien erklärte die aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste, er habe die schwierige Entscheidung getroffen, einen „Schritt zurückzutreten“.

In einem 50-sekündigen Video erschien Littler in einem weißen T-Shirt und einer grauen Jogginghose und nahm auf einem Stuhl Platz.

Rätselhaftes Littler-Video

„Mit 17 Jahren habe ich in der Premier League debütiert, ich habe 9-Darter im TV geworfen, wurde mit 18 Jahren Weltmeister – als jüngster Spieler, der das jemals geschafft hat“, sagte der Engländer und bedankte sich in der Folge bei seinen Fans für zwei phänomenale Jahre. „Jetzt möchte ich mich auf etwas konzentrieren, das wich wirklich liebe.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Bemerkenswert: Nachdem Littler seinen Platz verlassen hat, fängt das Mikrofon im Hintergrund ein Gespräch des Sportlers ein, in dem er sagt: „Glaubst du, dass sie darauf hereinfallen werden?“

Während die Ankündigung des 18-Jährigen diverse Fans in Aufruhr versetzte, glauben andere, dass es sich um den Teaser für eine Werbeaktion handelt. So ist Littler bekannt dafür, ein großer Fan der von EA veröffentlichten FIFA-Videospielreihe (mittlerweile EA FC) zu sein.

Videospiel statt Darts?

Die neueste Ausgabe erscheint am 26. September. Fans, die eine Sonderausgabe geordert haben, können aber bereits eine Woche früher Zugang erhalten. Viele Anhänger des Darts-Stars vermuten deshalb, sein Video könnte damit etwas zu tun haben.

Ein User kommentierte unter der Ankündigung: „Er nimmt sich definitiv ein paar Wochen frei, um FIFA zu spielen“. Ein anderer schrieb: „FC 26 kommt heraus. Verständlich.“

{ "placeholderType": "MREC" }