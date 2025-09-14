World Series of Darts Finals: Van Gerwen lässt Humphries keine Chance

Johannes Vehren 14.09.2025 • 14:35 Uhr Michael van Gerwen zieht ins Halbfinale der World Series of Darts Finals ein. Dem Weltranglistenersten Luke Humphries lässt der Niederländer keine Chance.

Statementsieg von Michael van Gerwen! Der Niederländer hat mit 10:5 gegen Luke Humphries gewonnen und ist damit ins Halbfinale der World Series of Darts Finals (LIVE auf SPORT1) eingezogen.

MvG spielte einen Average von rund 107 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von 41,7 Prozent. Die Nummer eins der Welt kam zwar selbst auf 97 Punkte im Schnitt pro Aufnahme und eine Checkoutquote von 62,5 Prozent, doch hatte letztlich keine Chance.

„Das ist Vintage-Michael“

Die Leistung des Niederländers erinnerte an vergangene Zeiten, als er der große Dominator des PDC-Circuits war und ein Turnier nach dem anderen gewann.

„Das ist Vintage-Michael“, meinte SPORT1-Kommentator Basti Schwele. Experte Robert Marijanovic pflichtete ihm bei.

Van Gerwen trifft im Halbfinale am Sonntagabend auf Josh Rock. Der Nordire bezwang ähnlich souverän den Belgier Mike De Decker mit 10:6.