Darts: Deutscher WM-Traum platzt denkbar knapp!

Die Sensation war zum Greifen nah: Der deutsche Darts-Spieler Michael Unterbuchner hat seine erstmalige Qualifikation für die Darts-WM (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1) denkbar knapp verpasst.
WM-Traum platzt denkbar knapp
Beim 24. und letzten Turnier der Challenge Tour musste sich der Bayer im Viertelfinale dem Niederländer Jurjen van der Velde mit 4:5 geschlagen geben. Diese Pleite hatte schwerwiegende Folgen: Durch den gleichzeitigen Sieg von Konkurrent Mervyn King rutschte Unterbuchner in der Gesamtwertung vom entscheidenden vierten Rang auf Platz fünf ab - und verpasste damit das WM-Ticket.
Statt Unterbuchner fährt nun der WM-Halbfinalist von 2009 zum großen Saison-Highlight im Ally Pally. Für den 59-jährigen King ist es bereits die 17. Teilnahme an einer PDC-WM - und die erste seit 2023.
Darts: Mervyn King gibt WM-Comeback
Besonders bitter für Unterbuchner: King stand im Viertelfinale selbst kurz vor dem Aus. Gegner Cocks Lee vergab drei Matchdarts, ehe King das Spiel noch mit 5:4 gewann und damit Unterbuchner im Ranking entscheidend überholte.
Vor dem finalen Turnier der Challenge Tour hatte Unterbuchner noch auf Rang vier der Gesamtwertung gelegen. Normalerweise qualifiziert sich die Top drei für die WM, da jedoch der Zweitplatzierte Darius Labanauskas bereits über die Pro Tour qualifiziert ist, reicht dieses Mal auch der vierte Platz.
Die kommende WM-Ausgabe wird erstmals mit 128 Spielern ausgetragen. Unter anderem sind die Top 40 der Order of Merit fix qualifiziert. Die deutsche Nummer eins Martin Schindler belegt aktuell Platz 16, Ricardo Pietreczko ist 31. in der Weltrangliste.