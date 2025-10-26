Darts: Deutscher WM-Traum platzt denkbar knapp!

Felix Kunkel 26.10.2025 • 19:23 Uhr Mit Michael Unterbuchner hätte sich ein weiterer deutscher Spieler für die Darts-WM qualifizieren können. Der Bayer schrammt jedoch knapp am Ticket für London vorbei.

Die Sensation war zum Greifen nah: Der deutsche Darts-Spieler Michael Unterbuchner hat seine erstmalige Qualifikation für die Darts-WM (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1) denkbar knapp verpasst.

Beim 24. und letzten Turnier der Challenge Tour musste sich der Bayer im Viertelfinale dem Niederländer Jurjen van der Velde mit 4:5 geschlagen geben. Diese Pleite hatte schwerwiegende Folgen: Durch den gleichzeitigen Sieg von Konkurrent Mervyn King rutschte Unterbuchner in der Gesamtwertung vom entscheidenden vierten Rang auf Platz fünf ab - und verpasste damit das WM-Ticket.

Statt Unterbuchner fährt nun der WM-Halbfinalist von 2009 zum großen Saison-Highlight im Ally Pally. Für den 59-jährigen King ist es bereits die 17. Teilnahme an einer PDC-WM - und die erste seit 2023.

Darts: Mervyn King gibt WM-Comeback

Besonders bitter für Unterbuchner: King stand im Viertelfinale selbst kurz vor dem Aus. Gegner Cocks Lee vergab drei Matchdarts, ehe King das Spiel noch mit 5:4 gewann und damit Unterbuchner im Ranking entscheidend überholte.

Vor dem finalen Turnier der Challenge Tour hatte Unterbuchner noch auf Rang vier der Gesamtwertung gelegen. Normalerweise qualifiziert sich die Top drei für die WM, da jedoch der Zweitplatzierte Darius Labanauskas bereits über die Pro Tour qualifiziert ist, reicht dieses Mal auch der vierte Platz.