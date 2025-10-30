Darts: Players Championship 34 heute live im TV, Stream und Ticker - Nummer 1 muss zittern!

SPORT1 30.10.2025 • 10:00 Uhr Am Donnerstag steigt das letzte Event der Players-Championship-Serie. Wer sichert sich die finalen Tickets für die Players Championship Finals?

Wer qualifiziert sich für die Players Championship Finals? Am Donnerstag bietet sich bei der Players Championship 34 in Wigan für die Darts-Stars die letzte Chance, sich unter den besten 64 der Rangliste zu platzieren.

Klar ist: Nicht mit dabei sein wird Michael van Gerwen, der seine Teilnahme aus familiären Gründen abgesagt hatte. Hingegen kämpft die Nummer eins der Welt, Luke Humphries, noch um die sichere Teilnahme am Major-Turnier, das im November in Minehead stattfindet. Derzeit liegt „Cool Hand Luke“ nur 1.000 Pfund über dem Cut.

Spannung um deutsche Darts-Spieler

Auch für die deutschen Spieler wird es spannend: Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Max Hopp und Dominik Grüllich wären nach aktuellem Stand bei den Players Championship Finals dabei - könnten aber theoretisch noch aus den Top 64 fallen.

Martin Schindler, die deutsche Nummer eins, kann bereits sicher für das wichtige Event planen.

Gerwyn Price, Damon Heta und Ross Smith führen die Players Championship Order of Merit an. Das Trio ist auch in Wigan am Start.