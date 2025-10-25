Darts-EM: Schindler scheitert im Achtelfinale

SID 25.10.2025 • 15:43 Uhr Die deutsche Nummer eins unterliegt dem Engländer Ryan Joyce vor allem aufgrund seiner schlechten Check-out-Quote.

Martin Schindler ist bei der Darts-EM in Dortmund im Achtelfinale ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag beim Majorturnier in der Westfalenhalle in der Runde der letzten 16 dem Engländer Ryan Joyce mit 7:10. Damit ist von den drei deutschen Teilnehmern nur noch Ricardo Pietreczo dabei, der Berliner bekommt es am Abend (19.10 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem Vorjahresfinalisten Jermaine Wattimena (Niederlande) zu tun.

Schindler machte sich durch seine schlechte Check-out-Quote von nur knapp 26 Prozent das Leben schwer. Der Weltranglisten-17. gewann das erste Leg, lief danach aber stets einem Rückstand hinterher. Zum 3:3 konnte er noch ausgleichen, näher als bis zum 5:6 und 7:8 kam er trotz eines besseren Drei-Dart-Durchschnitts nicht heran.

Am Donnerstag hatte der Strausberger im sechsten Anlauf sein erstes Spiel bei einer EM gewonnen. Im dramatischen Erstrundenmatch bezwang der 29-Jährige den Engländer Dave Chisnall (6:5).

Niko Springer war am Freitagabend in Runde eins gegen Wattimena ausgeschieden. Pietreczko hatte zum Auftakt überraschend Team-Weltmeister Josh Rock aus Nordirland ausgeschaltet (6:4), Schindler war gegen den Engländer Dave Chisnall (6:5) erfolgreich gewesen.